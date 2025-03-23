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Твой город | День работников ЖКХ | Лучший детсад | "Восточный" — реконструкция

23.03.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город": - Город по-прежнему активно готовят к теплому сезону - благоустраивают и озеленяют. Над этим работает команда специалистов сферы ЖКХ - Как устроены изнутри самые современные детские сады Минска? - На месте автовокзала "Восточный" возводят современный образовательный комплекс - Самые классные весенние локации

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Твой город | День работников ЖКХ | Лучший детсад | "Восточный" — реконструкция

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