Твой город | Как украсили Минск к Новому году | Загадки столичных домов | Елочные базары 15.12.2024

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город": - Город по-прежнему активно готовят к теплому сезону - благоустраивают и озеленяют. Над этим работает команда специалистов сферы ЖКХ - Как устроены изнутри самые современные детские сады Минска? - На месте автовокзала "Восточный" возводят современный образовательный комплекс - Самые классные весенние локации

Твой город | День работников ЖКХ | Лучший детсад | "Восточный" — реконструкция

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