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00:00 — Анонс; 04:19 — Укрепление дружественных связей и новые бизнес-инициативы. Дни Минска прошли в Екатеринбурге; 08:47 — Национальный аэропорт Минск: за кулисами работы крупнейшего транспортного узла; 14:16 — Месяц промышленного туризма расширил возможности путешествий. 17:48 — Обзор атмосферных и увлекательных локаций Минска.

Твой город | Дни Минска в Екатеринбурге | Национальный аэропорт Минск | Промышленный туризм

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