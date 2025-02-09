Твой город | История минского цирка | Реконструкция путепровода на площади Ленина | Фото с бабочками 09.02.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Новые объекты в сфере здравоохранения - Реконструкция путепровода на площади Ленина - Новости на ходу: самые крутые локации Минска - Закулисье столичного цирка