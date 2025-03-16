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Твой город | Кикшеринг возвращается в столицу | Атмосферные локации Минска

16.03.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Чистые улицы, новые парки и скверы. О благоустройстве и людях Твоего города. - Снова новый сезон. Кикшеринг возвращается в столицу. - Весна – в мелочах! Новая подборка атмосферных и увлекательных локаций Минска. - Баскетбол - семейное дело. Как семейная пара развивает лигу, которая стала отдушиной всех баскетболистов.

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Твой город | Кикшеринг возвращается в столицу | Атмосферные локации Минска

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