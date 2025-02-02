Твой город | Спортивная инфраструктура | Кондитерская продукция и знаки качества | Сезонные явления 02.02.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - О новых спортивных площадках и объектах в Минске, обеспечивающих доступ к различным видам спорта для населения - Обсуждение кондитерской продукции и государственных знаков качества - О весеннем пробуждении природы, включая бурых медведей и цветение растений, а также атмосферные локации для посещения - Обзор новинок городского транспорта, включая новый трамвай и речные прогулки