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Твой город | Новые станции метро | Символ года | Рождественские мастерские
05.01.2025
О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события — в проекте "Твой город". — Глобальное инфраструктурное открытие: новые станции Минского метрополитена. — Новая подборка атмосферных локаций в Минске! — Знакомство с главным символом наступившего года. — Все в предвкушении одного из самых важных праздников — Рождества.
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