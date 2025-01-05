Твой город | Новые станции метро | Символ года | Рождественские мастерские 05.01.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события — в проекте "Твой город". — Глобальное инфраструктурное открытие: новые станции Минского метрополитена. — Новая подборка атмосферных локаций в Минске! — Знакомство с главным символом наступившего года. — Все в предвкушении одного из самых важных праздников — Рождества.