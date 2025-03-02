О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Новые возможности для молодёжи через экскурсии на предприятиях и профориентацию - Идеи, которые меняют город: проект "100 идей для Беларуси" - Как уличное искусство меняет облик города - Красный кирпич и уникальный стиль: как башня стала символом города

Твой город | Промышленный туризм | Проект "100 идей для Беларуси" | Уличное искусство и стрит-арт

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082ce1bd-54ed-4ebb-8a66-586974794bef/conversions/ee87dc92-626b-40c7-b5a6-d3ecbd61fb03-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082ce1bd-54ed-4ebb-8a66-586974794bef/conversions/ee87dc92-626b-40c7-b5a6-d3ecbd61fb03-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082ce1bd-54ed-4ebb-8a66-586974794bef/conversions/ee87dc92-626b-40c7-b5a6-d3ecbd61fb03-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/082ce1bd-54ed-4ebb-8a66-586974794bef/conversions/ee87dc92-626b-40c7-b5a6-d3ecbd61fb03-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Новые возможности для молодёжи через экскурсии на предприятиях и профориентацию - Идеи, которые меняют город: проект "100 идей для Беларуси" - Как уличное искусство меняет облик города - Красный кирпич и уникальный стиль: как башня стала символом города