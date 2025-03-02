Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Смысл жизниБлиже некудаОдин деньЗдоровьеІснасцьЗдорово здоровым бытьСила верыБелорусская суперженщинаМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Твой город | Промышленный туризм | Проект "100 идей для Беларуси" | Уличное искусство и стрит-арт

02.03.2025

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события - в проекте "Твой город". - Новые возможности для молодёжи через экскурсии на предприятиях и профориентацию - Идеи, которые меняют город: проект "100 идей для Беларуси" - Как уличное искусство меняет облик города - Красный кирпич и уникальный стиль: как башня стала символом города

Выпуски

20 видео

Твой город | Промышленный туризм | Проект "100 идей для Беларуси" | Уличное искусство и стрит-арт

Похожие программы