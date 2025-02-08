3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
Здоровье | 08.02.2025
08.02.2025
Выпуски
20 видео
Здоровье | 08.02.202508.02.2025
Здоровье | 01.02.2501.02.2025
Здоровье | 25.01.202525.01.2025
Здоровье | 18.01.202518.01.2025
Здоровье | 11.01.202511.01.2025
Здоровье | 04.01.202504.01.2025
Здоровье | 28.12.202428.12.2024
Здоровье | 21.12.2421.12.2024
Здоровье | 14.12.202414.12.2024
Здоровье | 07.12.202407.12.2024
Женское здоровье | Актуальные и перспективные медицинские технологии30.11.2024
Протезирование тазобедренного сустава | Тыква | Плавание23.11.2024
Особенности лечения мигрени | Транскатетерная имплантация аортального клапана16.11.2024
Диагностика ретинобластома | Мифы о мороженом | Диагностика зрения у детей09.11.2024
Как вовремя заметить симптомы онкологии | Готовим куриное мясо02.11.2024
Хирургическое лечение катаракты | Современные медицинские технологии26.10.2024
ЗОЖ и осенняя хандра: Как найти силы быть активным | Вода и физические нагрузки | Польза шпината19.10.2024
Профилактика рака груди | Маммография | Бальнеолечение12.10.2024
Терапия на основе плазмы, обогащенной тромбоцитами | Укрепляем иммунитет28.09.2024
Уникальные операции в регионах | Осторожно комары | Помощь при панических атаках24.08.2024