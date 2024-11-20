Блуждающий нерв. Контрацепция 20.11.2024

С латинского его название переводится как «странник». И значение этого странника для нашего организма трудно переоценить. Сегодня поговорим о Nervus Vagus – блуждающем нерве, одном из важнейших во всей нервной системе, и научимся его укреплять. Не только здоровый образ жизни и полезные привычки делают наш организм крепче, а нас самих счастливее. Поговорим о том, как в поисках любви мужчине грамотно обезопасить себя и свою спутницу от нежелательных последствий, и выберем наиболее стабильный метод контрацепции.