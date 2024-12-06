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Здорово здоровым быть | 06.12.2024
06.12.2024
Представьте ситуацию: утром, когда нужно идти на работу, вы чувствуете усталость и разбитость. И мысль о том, что придется встать с кровати и заниматься повседневными делами, совсем не радует. Однако, к вечеру вы полны сил, потому что весь день пьете кофе и объясняете окружающим: "У меня пониженное давление". Спросим у эксперта, как жить с низким давлением? А вот чтобы "поднять" гемоглобин, многие выпьют стаканчик гранатового сока. Работает ли этот способ и, вообще, сколько пользы в зернах граната? Гипотония – болезнь или образ жизни, зерна граната, вопросы.
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