Что такое мигрень, ее причины, симптомы и советы по лечению

Нет на свете человека, у которого никогда не болела голова. Но головная боль, которая бывает при мигрени, требует особого внимания. Мучительные боли повторяются на протяжении всей жизни и, более того, они передаются по наследству. В этом выпуске проекта "Здорово здоровым быть" узнаем, почему мигрень не лечится спазмалитиками, и поговорим о том, как предупредить приступы сильной головной боли.