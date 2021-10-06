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Что такое мигрень, ее причины, симптомы и советы по лечению
06.10.2021
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Что такое мигрень, ее причины, симптомы и советы по лечению06.10.2021
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Здорово здоровым быть | 18.12.202418.12.2024
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Коклюш | Применение гиалуроновой кислоты в офтальмологии06.11.2024
Что такое мигрень, ее причины, симптомы и советы по лечению
Нет на свете человека, у которого никогда не болела голова. Но головная боль, которая бывает при мигрени, требует особого внимания. Мучительные боли повторяются на протяжении всей жизни и, более того, они передаются по наследству. В этом выпуске проекта "Здорово здоровым быть" узнаем, почему мигрень не лечится спазмалитиками, и поговорим о том, как предупредить приступы сильной головной боли.
А еще расскажем о плюсах и минусах сна супругов в раздельных кроватях. И, конечно же, ответим на актуальные вопросы телезрителей.