Тянет, ломит, ноет... Именно такие слова вспоминают, когда у человека болит поясница 22.11.2024

Тянет, ломит, ноет... Именно такие слова вспоминают, когда у человека болит поясница. Иногда, кажется, и не делал ничего, тяжестей не поднимал, а при этом пошевелиться трудно. Разберемся, в чем тут дело, когда идти к врачу и как спасти больную спину Cпросим у специалиста, когда применяют метод микротоковой терапии и что в нем особенного? Интересно будет послушать!