Наши в КХЛ | 04.01.25

04.01.2025 23:59

Премьера Белтелерадиокомпании — "Наши в КХЛ"! Главными героями первой серии стали хоккеисты, которые выросли на белорусских ледовых площадках. Наши хоккеисты, играющие в хоккейном клубе СКА из Санкт-Петербурга! Мы покажем не только, как они живут и работают в Питере, но и расскажем откуда начинался их путь, первый лед, тренеры, воспоминания родителей!