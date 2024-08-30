НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыФильмыВажные событияАрхив видеогалереи
Большой спортСпорт-кадрХоккей для всехОвертаймПит-стопАренaДень спортаII Игры стран СНГВот это спортСлэм-данкНа грани фолаХочу стать…Между прочимСпортивный интересФактор силыОгневой рубежУвидеть Париж и победить!Шумел КамышДай пять

Увидеть Париж и победить!

Увидеть Париж и победить: путь богатыря из Гомеля Евгения Тихонцова

Белорусская школа тяжёлой атлетики спустя 8 лет поднимается на пьедестал Олимпийских игр. Целенаправленно к самой важной медали в карьере шёл наш Евгений Тихонцов. Богатырь из Гомеля из-за повреждения не достиг своей цели 3 года назад на играх в Токио, но сейчас в Париже всё исправил! Наша съёмочная группа побывала на Родине героя в первой школе и СДЮШОР "Гомсельмаш", где и начинал свой путь Евгений Тихонцов.

Последние видео

  • Увидеть Париж и победить: путь Евгения Золотого к олимпийскому триумфу

    Увидеть Париж и победить: путь Евгения Золотого к олимпийскому триумфу

  • Увидеть Париж и победить: путь Виолетты Бордиловской к олимпийскому триумфу

    Увидеть Париж и победить: путь Виолетты Бордиловской к олимпийскому триумфу

  • Увидеть Париж и победить: истории успехов белорусов на Олимпийских играх во Франции

    Увидеть Париж и победить: истории успехов белорусов на Олимпийских играх во Франции