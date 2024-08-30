Увидеть Париж и победить: путь богатыря из Гомеля Евгения Тихонцова

11.09.2024 17:09

Белорусская школа тяжёлой атлетики спустя 8 лет поднимается на пьедестал Олимпийских игр. Целенаправленно к самой важной медали в карьере шёл наш Евгений Тихонцов. Богатырь из Гомеля из-за повреждения не достиг своей цели 3 года назад на играх в Токио, но сейчас в Париже всё исправил! Наша съёмочная группа побывала на Родине героя в первой школе и СДЮШОР "Гомсельмаш", где и начинал свой путь Евгений Тихонцов.