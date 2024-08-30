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Увидеть Париж и победить!
Увидеть Париж и победить: путь богатыря из Гомеля Евгения Тихонцова
Белорусская школа тяжёлой атлетики спустя 8 лет поднимается на пьедестал Олимпийских игр. Целенаправленно к самой важной медали в карьере шёл наш Евгений Тихонцов. Богатырь из Гомеля из-за повреждения не достиг своей цели 3 года назад на играх в Токио, но сейчас в Париже всё исправил! Наша съёмочная группа побывала на Родине героя в первой школе и СДЮШОР "Гомсельмаш", где и начинал свой путь Евгений Тихонцов.
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