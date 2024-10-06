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Шумел Камыш

Кубок Президентского спортивного клуба - время возможностей для молодых хоккеистов

Ноябрьская пауза в клубном хоккее была отдана нашему будущему. Столичная "Чижовка-Арена" принимала традиционный Кубок Президентского спортивного клуба. В 17-м международном турнире участвовали юношеская и юниорская сборные Беларуси, а также команды России U-16 и Казахстана U-18. В очередном выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится на решающие матчи состязаний, а также заглянет на совместную тренировку двух женских сборных - Беларуси и России. - Как настраиваются игроки перед матчем? - На что обращают внимание хоккейные агенты? - Кто забрал медали? Какой подарок вручили нашим гостям?

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