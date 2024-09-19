Актуальное интервью | Вячеслав Данилович 19.09.2024

Каковы основные ценности и идеи, которые сегодня объединяют белорусов, рассказал Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. • Как политические партии и общественные организации способствуют консолидации общества и патриотизму? • Почему важно для каждого белоруса чувствовать себя частью единого государства? • Как современные медиа влияют на консолидацию белорусского общества? • Какую роль играет государство в обеспечении безопасности и мира в стране?