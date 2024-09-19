Актуальное интервью | Иван Тихон 19.09.2024

С легкой атлетикой по массовости может сравниться только футбол. • Каково быть отцом такой большой спортивной семьи? • Смена спортивного гражданства. Была ли такая возможность и отношение процессу натурализации? • Что важнее - результат или путь к совершению? Об этом и не только - в интервью с главой Белорусской федерации легкой атлетики Иваном Тихоном.