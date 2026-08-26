26 жніўня будзе аб'яўлена імя прадстаўніка Беларусі на конкурсе дзіцячай песні "Наша пакаленне"
"Наша пакаленне" вяртаецца на міжнародную арэну. Гэтым разам Узбекістан прыме IV Міжнародны конкурс дзіцячай аўтарскай песні. Сцэна аб'яднае юныя таленты краін БРІКС і Афрыкі 20 лістапада ў Ташкенце.
У 2025 годзе ў Маскве выступалі дзеці з 16 краін свету. У прамым эфіры за конкурсам сачылі больш за 30 млн чалавек. Перамогу атрымаў Мадагаскар. І зноў Белтэлерадыёкампанія ў статусе суарганізатара культурнага форуму. Мы сярод першых падтрымалі конкурс і з першага ўдзелу задаем высокую планку.
Іван Эйсмант, старшыня Белтэлерадыёкампаніі: "У нас ужо ёсць вопыт супрацоўніцтва з нашымі расійскімі калегамі, нам падабаецца, як гэта выглядае. Вы ведаеце, што апошнія гады да з'яўлення "Фактару.BY. Дзеці" існавалі праблемы з дзіцячымі конкурсамі, з тэлевізійнымі фестывалямі. І гэта адна з тых пляцовак, дзе нашы дзеці могуць сябе паказаць на міжнародным узроўні. Гэта абсалютная, як мне здаецца, па форме і змесце альтэрнатыва дзіцячаму "Еўрабачанню", у якім мы ўжо доўгі час не ўдзельнічаем у сувязі з тым, што гэты конкурс стаў вельмі палітызаваным. І гэта выдатная магчымасць дзецям паўдзельнічаць, і нам папрацаваць, і кантэнт добры. Мы з задавальненнем прымаем удзел у гэтым конкурсе. Наша дэлегацыя ў лістападзе адправіцца ў Ташкент".
26 жніўня будзе аб'яўлена імя прадстаўніка Беларусі на прэстыжным мультыкультурным конкурсе.