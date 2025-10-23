3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Музыка
"Маладыя таленты Беларусі": радыёконкурс падводзіць вынікі і называе імёны пераможцаў
У 2025 годзе на радыёконкурс паступіла 465 заявак, фіналістамі сталі 175 выканаўцаў з усёй краіны
Рэкорд другога прамога эфіру "Фактар.by": звыш 50 тыс. тэлефонных званкоў за 15 хвілін галасавання
Папулярнае шоу ператварылася ў рэтрападарожжа
Мінскі міжнародны Калядны оперны форум аб'яднае каля 20 краін
Вялікі тэатр Беларусі 15-ты раз збярэ лепшыя акадэмічныя галасы і самыя нашумелыя пастаноўкі
У канцэртнай зале "Віцебск" праходзіць рэгіянальны адбор на вакальныя конкурсы "Славянскага базару"
Праслухоўванне адкрылі дзеці, кожны падрыхтаваў па дзве кампазіцыі
Імёны фіналістаў праекта "Фактар.by" ўжо вядомы - глядзім першы прамы эфір 5 снежня
Зорныя настаўнікі зрабілі выбар і ўшчыльнілі каманды на этапе "крэслы"
У Белдзяржфілармоніі публіка пачула жывую джазавую гісторыю ў выкананні аркестра імя Фінберга
Канцэрт аб'яднаў адразу два юбілеі
Урачысты вечар да 95-годдзя Уладзіміра Караткевіча пройдзе ў Нацыянальным мастацкім музеі
У рамках вечара запланавана інтэрактыўная лекцыя, дзе пакажуць партрэт пісьменніка - працу беларускага скульптара Сяргея Вакара
У Мінску прайшлі фінальныя праслухоўванні радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"
Пад акампанемент Сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі выступілі дзеці ў старэйшай узроставай катэгорыі ад 16 да 18 гадоў
У Мінску прайшлі вочныя праслухоўванні ўдзельнікаў радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"
Паўсотні навучэнцаў музычных школ, каледжаў, творчых калектываў (ва ўзросце ад 10 да 18 гадоў) атрымалі права сыграць перад суддзямі
"Фактар.BY. Дзеці": талент-шоу пачынае кастынг у Мінску
Чатыры дні для будучых зорак, каб заявіць пра сябе