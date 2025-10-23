Глядзець анлайнПраграма ТБ
"Маладыя таленты Беларусі": радыёконкурс падводзіць вынікі і называе імёны пераможцаў

Рэкорд другога прамога эфіру "Фактар.by": звыш 50 тыс. тэлефонных званкоў за 15 хвілін галасавання

Мінскі міжнародны Калядны оперны форум аб'яднае каля 20 краін

У канцэртнай зале "Віцебск" праходзіць рэгіянальны адбор на вакальныя конкурсы "Славянскага базару"

Імёны фіналістаў праекта "Фактар.by" ўжо вядомы - глядзім першы прамы эфір 5 снежня

У Белдзяржфілармоніі публіка пачула жывую джазавую гісторыю ў выкананні аркестра імя Фінберга

Урачысты вечар да 95-годдзя Уладзіміра Караткевіча пройдзе ў Нацыянальным мастацкім музеі

У Мінску прайшлі фінальныя праслухоўванні радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"

У Мінску прайшлі вочныя праслухоўванні ўдзельнікаў радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"

"Фактар.BY. Дзеці": талент-шоу пачынае кастынг у Мінску

