3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Кіно
Фільм пра лётчыкаў-герояў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіту Куканенку паказалі ў Мінску
Прэм'ера прымеркавана да 5-й гадавіны трагедыі ў Баранавічах, 30 красавіка дакументальная драма пра подзвіг Герояў Беларусі выйдзе на шырокі экран
Фестываль расійскага кіно стартаваў у Беларусі
На працягу некалькіх дзён расійскія фільмы пакажуць у Мінску і Брэсце
12 сакавіка ў Мінску пройдзе юбілейны вечар да 80-годдзя Уладзіміра Гасцюхіна
На вялікіх экранах пакажуць прэм'ерную стужку з удзелам маэстра ў галоўнай ролі
Аб'яўлены пераможцы прэміі "Залаты глобус"
Лепшым драматычным фільмам прызналі карціну Хлоі Чжаа "Гамнет", лепшым камедыйным фільмам стала "Бітва за бітвай" Пола Томаса Андэрсана
Зварот Прэзідэнта, "Іронія лёсу" і навагоднія хіты: чым парадуе "Беларусь 1" 31 снежня
За 10 хвілін да наступлення 2026 года ў Беларусі да гледачоў традыцыйна звернецца Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца
Беларускі рэжысёр, мастацкі кіраўнік Тэатра-студыі кінаакцёра быў удастоены высокіх узнагарод: спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і прэміі "За духоўнае адраджэнне"
Фільмы-лаўрэаты Еўразійскай кінапрэміі "Брыльянтавы матылёк" пакажуць у Мінску
Праграма адкрытых кінапаказаў збярэ гледачоў цалкам бясплатна ў кінатэатры "Масква"
У Мінску прайшоў тэатралізаваны канцэрт да Дня беларускага кіно
Гледачам прапанавалі канцэртныя нумары, прысвечаныя розным эпохам і жанрам кінамастацтва
3 снежня завяршаюцца здымкі псіхалагічнай драмы "Бацька Мінай. Партызанская легенда"
Далей беларуска-расійская каманда пераедзе ў Калужскую вобласць Расіі і завершыць там працу над стварэннем кінастужкі
У Беларусі завяршаюцца здымкі фільма пра Бацьку Міная
Аб'яўлена новая дата прэм'еры мастацкага фільма - 3 ліпеня