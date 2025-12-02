Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

Кіно

12346
Фільм пра лётчыкаў-герояў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіту Куканенку паказалі ў Мінску

Фільм пра лётчыкаў-герояў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіту Куканенку паказалі ў Мінску

Фестываль расійскага кіно стартаваў у Беларусі

Фестываль расійскага кіно стартаваў у Беларусі

12 сакавіка ў Мінску пройдзе юбілейны вечар да 80-годдзя Уладзіміра Гасцюхіна

12 сакавіка ў Мінску пройдзе юбілейны вечар да 80-годдзя Уладзіміра Гасцюхіна

Аб'яўлены пераможцы прэміі "Залаты глобус"

Аб'яўлены пераможцы прэміі "Залаты глобус"

Зварот Прэзідэнта, "Іронія лёсу" і навагоднія хіты: чым парадуе "Беларусь 1" 31 снежня

Зварот Прэзідэнта, "Іронія лёсу" і навагоднія хіты: чым парадуе "Беларусь 1" 31 снежня

Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца

Аляксандр Яфрэмаў: Чалавек абавязаны развівацца да канца

Фільмы-лаўрэаты Еўразійскай кінапрэміі "Брыльянтавы матылёк" пакажуць у Мінску

Фільмы-лаўрэаты Еўразійскай кінапрэміі "Брыльянтавы матылёк" пакажуць у Мінску

У Мінску прайшоў тэатралізаваны канцэрт да Дня беларускага кіно

У Мінску прайшоў тэатралізаваны канцэрт да Дня беларускага кіно

3 снежня завяршаюцца здымкі псіхалагічнай драмы "Бацька Мінай. Партызанская легенда"

3 снежня завяршаюцца здымкі псіхалагічнай драмы "Бацька Мінай. Партызанская легенда"

У Беларусі завяршаюцца здымкі фільма пра Бацьку Міная

У Беларусі завяршаюцца здымкі фільма пра Бацьку Міная

12346
Прамы эфір