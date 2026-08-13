70 гадоў без Якуба Коласа: у Беларусі ўспамінаюць народнага паэта

70 гадоў таму не стала Якуба Коласа. Народны паэт Беларусі сышоў з жыцця ва ўзросце 73 гадоў прама за пісьмовым сталом.

Настаўнік па адукацыі, крытык, фалькларыст, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук БССР - Якуб Колас адлюстраваў цэлую эпоху беларускага народа. Яго творы перакладзены на 50 моў свету. Адна з самых папулярных сёння паэм – "Новая зямля" - вясной з'явілася на кніжных паліцах упершыню на рускай мове.

Кастусь Цыбульскі, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:

Я думаю, што гэта містыка ці супадзенне. Гэта знакавая дата, таму што я нарадзіўся ў 56-м годзе, а Якуб Колас адляцеў на нябёсы назаўсёды, назазаўжды а след пакінуў не толькі ў сэрцы народа, але і ў маім сэрцы. Яго звалі Кастусь. І мая найстарэйшая сястра прапанавала назваць мяне ў гонар Якуба Коласа – Кастусь. І вось гэта імя так і прыклеілася. Я думаю, што і першыя вершы, і першыя словы - "радзіма", "маці", "зямля" - былі звязаны з паэмай "Новая зямля", якую чытала сястра, калі мне было сем гадоў. Я яшчэ не хадзіў у школу, а яна ўжо чытала: "Слухай уважліва, малы". Я слухаў "Сымон музыка" і плакаў".

Сёння, у дзень смерці класіка, адбудзецца традыцыйная сустрэча сям'і Якуба Коласа і прыхільнікаў яго творчасці. Роўна ў 13:20, калі спынілася сэрца паэта, ускладуць кветкі да яго магілы на Вайсковых могілках Мінска. А пасля ў літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа прагучыць канцэрт-рэквіем ад музыкантаў Белдзяржфілармоніі.