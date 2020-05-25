Канцэрт да дня нараджэння Вялікага прайшоў анлайн у міні-фармаце

Асаблівую ўвагу дзяржава надае і падтрымцы сферы культуры. Сёння свой дзень нараджэння адзначае Вялікі тэатр Беларусі. Звычайна 25 мая тут праводзяць дні адчыненых дзвярэй, калі кожны, хто жадае, можа асабіста даведацца сакрэты закулісся і прачуць магію тэатра. Але ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй у свеце ўрачыстасць перанеслі. Службовыя кабінеты, грымёркі і рэпетыцыйныя залы гледачам пакажуць у верасні. Тады ж паднімуць генеральную заслону. Але канцэрт да дня нараджэння Вялікі ўсё ж падрыхтаваў. Ён прайшоў анлайн у міні-фармаце. З днём нараджэння імянінніка павіншавала Алена Борматава.



На містыку робіць стаўку ў новым сезоне Вялікі тэатр Беларусі. Пасля паўвекавога перапынку на сцэну вернецца "Пер Гюнт" Ібсена на музыку Грыга. Будуць чатыры саставы. Тыдзень ідуць узмоцненыя рэпетыцыі. Новая пастаноўка з элементамі народнай нарвежскай і сучаснай харэаграфіі.



У новы сезон з новымі пастаноўкамі



Плануецца, што балет у верасні адкрые новы тэатральны сезон разам з яшчэ адной прэм'ерай - спектаклем "Вілісы. Фатум". Гэта рэжысёрскі дэбют прымы опернай трупы Аксаны Волковой. Стварэнне новых рэпертуарных праектаў было б немагчымым без дзяржаўнай падтрымкі.



Новыя спектаклі немагчымыя без падтрымкі дзяржавы



Наогул датацыі балетна-оперных тэатраў з дзяржбюджэту - гэта міжнародная практыка. Ні ў адной краіне свету ніколі элітарныя віды мастацтва, як балет і опера не былі прыбытковай справай. Дзяржпадтрымка дапамагае забяспечваць не толькі творча-мастацкае жыццё тэатра, але і тэхнічнае. Бо толькі на ўтрыманне самога будынка неабходна некалькі мільёнаў рублёў.



Падтрымаць таленавітых і адораных



Аляксандр Лукашэнка заўсёды знаходзіць час, каб падтрымаць людзей свету культуры і саму сферу ў краіне. Гэта не толькі адрасная фінансавая дапамога, рэстаўрацыя і будаўніцтва будынкаў. Гэта яшчэ дзяржузнагароды і прэміі. Таленавітых і адораных у нашай краіне падтрымліваюць праз фонд Прэзідэнта. А якія важныя для творчых людзей (для натхнення) асабістыя сустрэчы! Такіх за апошнія гады было нямала. Прысутнасць на выступленнях лаўрэатаў, канцэрты, фестывалі, асобная гутарка з творчай моладдзю. Прэзідэнт бываў і ў Вялікім тэатры, размаўляў зносіны з кіраўніцтвам, артыстамі. Словам, Аляксандр Лукашэнка не раз даваў зразумець: эканоміць на таленце ў краіне дакладна не будуць!



З Вялікага пачалася мадэрнізацыя тэатраў Беларусі



Дарэчы, Вялікі стаў першым тэатрам у Беларусі, з якога пачалася мадэрнізацыя нацыянальных і драматычных сцэн. Дагэтуль тэатр аднаўлялі толькі пасля вайны. У 50-ыя прыйшлося адмовіцца ад хрусталю і пазалоты, сучасная Беларусь вярнула Вялікаму тэатру тую раскошу, якую стваралі пры будаўніцтве. Яго адкрывалі ў 1939.



Цікавы факт: знакаміты будынак Вялікага па адрасе плошча Парыжскай камуны, 1 быў закладзены 85 гадоў таму - 25 мая 1935 года. Праз два гады пасля афіцыйнага стварэння тэатра. Некалькі сезонаў балетныя і оперныя спектаклі трупа рыхтавала і ставіла на сцэне Купалаўскага тэатра.



Будынак архітэктара Лангбарда плошчай 84 тысячы квадратныя метры. Помнік архітэктуры вянчае Апалон з музамі. Агульная вага кампазіцыі - 27 тон. Скульптуры з'явіліся пасля рэстаўрацыі тэатра. Яна заняла тры гады і каштавала дзяржаве 16 з паловай мільёнаў еўра. Як вынік - атрымалі сцэну з дзясяткамі пад'ёмна-апускных пляцовак, гідраўлічным, механічным і электрычным абсталяваннем. Усяго каля паўтары тысячы тон металу. Акрамя таго, будынку вярнулі першапачатковы выгляд - плоскі дах. Гэта дадаткова павялічыла плошчы на 8 тысяч квадратаў і 3 паверхі, дзе размясціліся службовыя памяшканні.



Святкаванні дня нараджэння Вялікі пераносіць на восень



Гасцей на дзень нараджэння Вялікі плануе запрасіць увосень - ужо ў новым тэатральным сезоне. Перад балетна-опернымі прэм'ерамі глядач сам адчуе магію тэатра.



