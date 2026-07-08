Дні культуры Узбекістана стартуюць у Мінску
Беларусь і Узбекістан умацоўваюць культурнае супрацоўніцтва. У кінатэатры "Перамога" стартавалі паказы стужак узбекскіх кінематаграфістаў. Фільмам-адкрыццём стала псіхалагічная драма рэжысёра Хатама Хамраева "Сын".
Усяго гледачы ўбачаць тры карціны. 8 чэрвеня на суд беларускай публікі будзе прапанавана камедыя "Вячэрняя кветка" і фільм - прызёр Канскага фестывалю "Крок. Дзіця Сонца Юсуф". Беларусь і Узбекістан супрацоўнічаюць і ў сферы кінавытворчасці. У выніку сумеснай працы на вялікія экраны выйшаў фільм "Ілхак", а таксама кінакарціны "Узбечка", "Казбек" і іншыя.
8 ліпеня ў Палацы Рэспублікі пад гукі фанфар адбудзецца цырымонія адкрыцця Дзён культуры Узбекістана ў Беларусі. Усходні характар гледачы адчуюць на гала-канцэрце майстроў мастацтваў. Пралогам да мерапрыемства стане мастацкая выстава ў фае.