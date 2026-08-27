Фальклорны гурт "Купалінка" адкрыў юбілейны сезон праграмай аб беларускай жанчыне
Пасля летняга антракту на біс выйшаў заслужаны калектыў Беларусі фальклорны гурт "Купалінка". Юбілейны канцэртны сезон адкрылі праграмай, якую прысвяцілі беларускай жанчыне.
За 60 гадоў ансамбль стаў сапраўдным брэндам Беларусі. Яму апладзіравалі ў Карэі, Фінляндыі, Вялікабрытаніі, Швейцарыі, Балгарыі, Аўстрыі, Індыі, Канадзе, Люксембургу, Германіі і Францыі.
Свой шлях праслаўлены калектыў пачынаў з жаночага квартэта. Стваральнікам і духоўным бацькам ансамбля стаў Генадзь Цітовіч, нястомны збіральнік фальклору. Праз гады артысты дараслі да вялікіх сцэн і сталі заслужаным калектывам Беларусі.
Зараз удзельнікі "Купалінкі" дома праводзяць часу менш, чым на гастролях. Ужо складзены маршрут на новы сезон: у верасні яны адправяцца ва Узбекістан, а ў кастрычніку збяруць авацыі ў Кітаі.
"Паказваем нашу нацыянальную культуру на міжнародным узроўні. Мы хочам, каб нас ведалі прыгожымі, інтэлігентнымі, таленавітымі і, вядома ж, добрымі і гасціннымі. Гэта ўсё закладзена ў нашых песнях", - расказала мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Беларусі фальклорнага гурта "Купалінка" Ганна Сцепанкова.
Сёння ў ансамблі выступаюць 9 салістаў. Пісаць летапіс беларускай душы прадоўжаць у новым сезоне. Ужо ў снежні "Купалінка" выйдзе на сцэну Белдзяржфілармоніі з юбілейным канцэртам.