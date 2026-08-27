Голасам Беларусі на конкурсе "Наша пакаленне" стане Маргарыта Зінгман
27 жніўня Белтэлерадыёкампанія назвала імя прадстаўніка нашай краіны на міжнародным конкурсе "Наша пакаленне". У кастрычніку ва Узбекістан адправіцца 11-гадовая Марго Зінгман.
Вясной суперфіналістка "Фактар.BY. Дзеці" заваявала сімпатыі настаўнікаў і сэрцы гледачоў унікальным тэмбрам. Ён пакарыў і Максіма Фадзеева. Папулярны кампазітар выступіў аўтарам песні, з якой Марго праспявае за Беларусь на "Нашым пакаленні".
"Наша пакаленне"
Адразу пасля марафону прамых эфіраў "Фактар.BY. Дзеці" ў маі Марго ўзяла "Дзіцячую Новую хвалю". Ганаровая другая прэмія. У працаздольнасці юнай артысткі не сумняваліся нашы зорныя настаўнікі. Зара, Вараб'ёў, Энкей адчулі моц у тэмбры Марго з першых нот.
З эфіру ў эфір глядач галасаваў не толькі за яе голас, але і за шчырасць і чуласць. Адзіная дзяўчынка ў шматдзетнай сям'і. Глядзіць вечарамі любімае анімэ, калекцыянуе фігуркі і шые цацкі з фетру малодшаму брату. Такі наш "Новы герой".
Расійскі кампазітар Максім Фадзеяў выступіў аўтарам музыкі і слоў для конкурснай песні Марго. "Я трымаю далонямі святло" - будзе сцвярджаць Зінгман са сцэны міжнароднага форуму ўжо 20 лістапада. Белтэлерадыёкампанія ўжо пачала падрыхтоўку ўдзельніцы.
"Наша пакаленне" збярэцца ў Ташкенце. Узбекістан упершыню прыме прэстыжны песенны форум, які 4 гады таму зацвердзілі краіны БРІКС і Афрыкі.