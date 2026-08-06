Ля замка Радзівілаў пройдзе фестываль гістарычнай рэканструкцыі "Нясвіжская фартэцыя"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
8 жніўня Нясвіж ізноў перанясе гасцей на некалькі стагоддзяў назад. Ля сцен замка Радзівілаў пройдзе фестываль гістарычнай рэканструкцыі "Нясвіжская фартэцыя".
Галоўнай падзеяй стане парад клубаў гістарычнай рэканструкцыі, якія ўзновяць эпізоды свецкага і ваеннага жыцця розных эпох. У праграме таксама рыцарскія паядынкі, выступленні артыстаў, горад майстроў, тэматычныя кірмашы і інтэрактыўныя пляцоўкі для ўсёй сям'і.
Летась фестываль сабраў больш за 7 тыс. гасцей, і сёлета арганізатары разлічваюць на не меншую цікавасць.