3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
На сцэне Летняга амфітэатра Маладзечна праходзіць гала-канцэрт "Прысвячэнне жанчыне"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі "Маладзечна-2026" падышоў да лагічнага завяршэння. На сцэне Летняга амфітэатра горада Маладзечна праходзіць гала-канцэрт "Прысвячэнне жанчыне". Ён сабраў вядучых майстроў сцэны беларускай эстрады. Таксама сёння прайшлі фінальныя туры конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Зараз час падвесці вынікі (падрабязнасці ў відэа).