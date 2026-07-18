Спяваюць і танцуюць усе: гадзіннікі прабілі поўнач, але на "Славянскім базары" не да сну
Фестывальны Віцебск спявае і танцуе дзень і ноч напралёт.
На сцэне Летняга амфітэатра да раніцы запальвалі артысты, песні якіх дзесяцігоддзямі не сыходзяць з танцпляцовак. А Цэнтральны спартыўны комплекс запаланілі моладзевыя рытмы.
Калі гадзіннікі на гарадской ратушы прабілі поўнач, фестывальнай сталіцы было не да сну. Пад легендарным парасонікам "Славянскага базару" гучаў залаты хіт. 6-тысячная глядзельная зала ва ўнісон падпявала легендам эстрады.
Рэтравечарынка кожны год ставіць гук на максімум. Тут не толькі спяваюць, але танцуюць усе. І хіба можа быць інакш, калі сярод хедлайнераў дыскатэкі эмацыянальны італьянскі тэнар Пупа і адзін з самых яркіх бойсбэндаў 90-х - група "На-На". Музычнае падарожжа злучыла розныя жанры, краіны і пакаленні.
"Славянскі базар" не змяншае тэмпу. Марафон канцэртаў працягнуць яркія выступленні Ані Лорак і Рыгора Лепса. Пачуе фестывальная сталіца і сусветныя хіты ў выкананні ўдзельнікаў Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні.