Стаў вядомы пераможца конкурсу "Маладзiчок-2026"

У Маладзечне гэтымі днямі пануе асаблівая атмасфера беларускай музыкі і паэзіі. Тут праходзіць трэці дзень фестывальнай праграмы. 11 чэрвеня ўся ўвага была звернута на юныя таленты.

"Калі шчыра, то я не вельмі чакаў, што я выйграю. Але, ведаеце, у мяне ў душы было нейкае прадчуванне, што гэтая песня спадабаецца ўсім гледачам, - падзяліўся Раман. - Я планую яшчэ вельмі шмат канцэртаў, фестываляў, праектаў, таму што ўжо на маім творчым шляху ёсць адзін праект - "Фактар. BY". Ён навучыў мяне, як трэба правільна паводзіць сябе на сцэне, змагацца з хваляваннем, адчуваць, кайфаваць на сцэне. У далейшым я планую не здавацца, вядома ж, атрымліваць яшчэ ўзнагароды і імкнуцца яшчэ да якога-небудзь Гран-пры".