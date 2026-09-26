У Белдзяржфілармоніі стартаваў Міжнародны фестываль класічнай музыкі "У Шэметава ў Шастаковічаў"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
25 верасня ў Белдзяржфілармоніі стартаваў Міжнародны фестываль класічнай музыкі "У Шэметава ў Шастаковічаў".
Напярэдадні мінская публіка пачула "Пасакалію" з оперы"Ледзі Макбет Мцэнскага павета", канцэрт № 1 для фартэпіяна з аркестрам і знакамітая Сімфонія № 15. За дырыжорскім штурвалам - Аляксандр Анісімаў.
У 2026 годзе Шастаковічу споўнілася б 120 гадоў. У Дзмітрыя Дзмітрыевіча ёсць беларускія карані. Менавіта ў Шэметава нарадзіўся прадзед сусветна вядомага кампазітара.
Адзначым, што другі канцэрт дадуць ужо 29 верасня ў вялікай зале Белдзяржфілармоніі.