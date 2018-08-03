У Мядзельскім раёне пачынаецца фестываль, прысвечаны Дзмітрыю Шастаковічу

Трэці музычны фестываль, які прысвечаны выбітнаму кампазітару ХХ стагоддзя Дзмітрыю Шастаковічу, пачынаецца сёння ў Мядзельскім раёне. Дарэчы, прадзед музыканта нарадзіўся ў беларускім мястэчку Шеметава. Сёлета адкрыццё форуму ў пасёлку Нарач. У канцэртнай праграме прымуць удзел музыканты з Беларусі, Францыі, Сербіі і Балгарыі.

У рамках фестывалю пройдуць чатыры канцэрты, дзе будзе гучаць музыка Дзмітрыя Шастаковіча, Вівальдзі, Пергалезі і Дзмітрыя Смольскага. Завершыцца фестываль 9 жніўня ў Шеметаве.