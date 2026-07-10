"Валошкавы тур" легендарнага "Славянскага базару" фінішуе ў Брэсце
Атмасферу легендарнага "Славянскага базару" падхапілі ў Брэсце. 10 ліпеня тут фінішуе "Валошкавы тур". Месца сустрэчы - пешаходная Савецкая. Яна стала цэнтрам свята, дзе і падагульняць перадфінальнае падарожжа перад юбілейным фестывалем.
На кірмашы - сувеніры ручной працы, прысвечаныя сімвалу фестывалю. Таксама на Савецкай прадэманстравалі фотавыставу аб галоўнай музычнай падзеі краіны. У ёй летапіс кожнага года "Славянскага базару", пачынаючы з самага першага творчага фэсту 1992-га.
Фестываль упершыню выйшаў за рамкі рэгіёна, пабываўшы ў Мінску, Магілёве, Гомелі і Гродне. Не менш ярка сустракае Брэст. Зусім хутка стартуе "Фестывальнае караоке з зоркай" у самым цэнтры Брэста. Паказаць свае вакальныя здольнасці зможа кожны, а галоўнае - атрымаць пуцёўку на "Славянскі базар у Віцебску". Інтэрактыўная праграма прадоўжыцца да позняга вечара.