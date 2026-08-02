Крах "Еўрапейскага саду": дэіндустрыялізацыя і рэкорднае беспрацоўе ставяць крыж на велічы ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па той бок Атлантыкі былы галоўны эканамічны плацдарм ЗША канчаткова ператвараецца ў дэпрэсіўную зону. Гэта прызнаюць усе, нават Ілан Маск, які заявіў, што краіны з найбуйнейшымі эканомікамі рухаюцца да вымірання з-за падзення нараджальнасці.
У цэлым эканамічная мадэль "Еўрапейскага саду", якая дзесяцігоддзямі лічылася ўзорнай, перажывае найглыбейшы крызіс. Тэктанічны зрух, які пачаўся з рэзкага скачка цэн на газ і электраэнергію некалькі гадоў таму, канчаткова ператварыўся ў рэквіем па былой велічы. Толькі нямецкая прамысловасць штомесяц выкідвае на вуліцу па 15 тысяч чалавек (больш падрабязна - глядзіце відэа).