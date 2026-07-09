У Маскве маладыя з розных краін абмяняліся заручальнымі пярсцёнкамі і клятвамі ў вечным каханні
Больш за сто пар з Беларусі, Расіі, Арменіі і Казахстана адначасова абмяняліся заручальнымі пярсцёнкамі і клятвамі ў вечным каханні.
У Маскве ў гонар Дня сям'і праходзіць міжнародны вясельны фестываль "Злучаючы сэрцы".
Дзень сям'і, кахання і вернасці ў Расіі адзначаюць ужо трэці год запар. Яго галоўныя героі - праваслаўныя святыя Пётр і Фяўроння, якія праславіліся тым, што разам пераадолелі ўсе выпрабаванні і памерлі ў адзін дзень. А галоўны сімвал свята - рамонак. Белыя пялёсткі сімвалізуюць чысціню, жоўтая сэрцавіна - цяпло дамашняга ачага.
Нявесты на гэтым фестывалі адна прыгажэйшая за другую. Пад руку са сваімі выбраннікамі ўрачыста праходзяць адзіным вясельным маршам. Больш чым 100 пар адначасова.
Каб змясціць усіх удзельнікаў, нават прыйшлося перакрываць вуліцу ў раёне Масква-Сіці.
Хтосьці аддаў перавагу класіцы - белай сукенцы і вэлюму, а хтосьці традыцыйнаму вясельнаму ўбору, які адлюстроўвае гісторыю і культуру народа.
Беларусы ўпершыню ўдзельнічаюць у фестывалі "Злучаючы сэрцы".
Кацярына і Ягор родам з Салігорска, пазнаёміліся яшчэ ў студэнцтве. Вобраз нявесты аб'яднаў сучасны стыль і нацыянальны каларыт.
Кацярына Кавалёва, нявеста:
"На сукенцы ёсць беларускі арнамент: дрэва і галубы. Галубы - гэта сімвал чысціні і кахання. Дрэва - сімвал урадлівасці, галінкі абазначаюць шмат дзетак. І з сабой мы, вядома, прывезлі васількі з нашай беларускай зямлі".
Ягор Русак, жаніх:
"Увагай мы тут дакладна не абдзелены. У нас планавалася невялікае вяселле, а тут нас убачыць і наша краіна, і суседзі".
Кульмінацыя фестывалю - маштабная шлюбная цырымонія, на якой больш чым 100 пар адначасова абменьваюцца заручальнымі пярсцёнкамі і вымаўляюць клятву вернасці. Пасля запаветных слоў "аб'яўляю вас мужам і жонкай" маладыя атрымліваюць афіцыйнае пасведчанне аб шлюбе ад ЗАГСа Масквы і, вядома, незабыўныя ўражанні на ўсё жыццё.
Таксама ўдзельнікаў фестывалю чакае гастранамічны турнір. Маладыя пары прыгатуюць такія стравы, як "Першае спатканне", "Сямейны ачаг" і "Мядовы месяц".