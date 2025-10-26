3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Сям’я і дзеці
Швед: Вельмі важна гэтымі днямі падарыць дзецям радасць Новага года
Прадстаўнікі Генпракуратуры павіншавалі выхаванцаў Цэнтра карэкцыйна-развівальнага навучання
Пагранічнікі павіншавалі з навагоднімі святамі мінскіх кадэтаў
У рамках рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці" прадстаўнікі ведамства і Інстытута пагранслужбы сустрэліся з выхаванцамі Мінскага гарадскога кадэцкага вучылішча
15 снежня ў Мінску стартавала рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў"
Пабываць у ролі чараўніка і зрабіць падарунак для дзяцей можа кожны - "ёлкі жаданняў" будуць упрыгожаны да сярэдзіны студзеня 2026 года
Каманда тэлеканала "Беларусь 24" з падарункамі прыехала да дзяцей з Каменскай школы-інтэрната
У Каменскай спецыяльнай школе-інтэрнаце вучацца 113 хлопчыкаў і дзяўчынак
Марафон дзіцячых усмешак: 30 акцыя "Нашы дзеці" падарыць свята больш чым мільёну беларускіх дзяцей
Зімовы марафон навагодніх цудаў будзе крочыць па краіне да 14 студзеня
У Беларусі стартуюць дабрачынныя акцыі "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы"
Да марафону дабра кожны год далучаецца ўсё больш ахвочых
Праваслаўны фестываль "Далонька" праходзіць у Мінску
У межах фестывалю адбылася сустрэча-дыялог аб падтрымцы шматдзетных і важнасці захавання кожнага жыцця
17 лістапада - Міжнародны дзень неданошаных дзяцей
У Беларусі штогод з'яўляюцца каля 4,5 тыс. такіх дзяцей
Фестывалі, майстар-класы, экскурсіі: у Беларусі ў разгары школьныя канікулы
У дзяцей ёсць выдатная магчымасць правесці гэты час не толькі цікава, але і з карысцю
Тыдзень бацькоўскай любові: як у Беларусі ўмацоўваюць традыцыі бацькоўства
Адно з самых маладых святаў у краіне - Дзень бацькі - усталявана ўказам Прэзідэнта Беларусі ў 2022 годзе