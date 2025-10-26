Глядзець анлайнПраграма ТБ
Сям’я і дзеці

Швед: Вельмі важна гэтымі днямі падарыць дзецям радасць Новага года

Пагранічнікі павіншавалі з навагоднімі святамі мінскіх кадэтаў

15 снежня ў Мінску стартавала рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў"

Каманда тэлеканала "Беларусь 24" з падарункамі прыехала да дзяцей з Каменскай школы-інтэрната

Марафон дзіцячых усмешак: 30 акцыя "Нашы дзеці" падарыць свята больш чым мільёну беларускіх дзяцей

У Беларусі стартуюць дабрачынныя акцыі "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы"

Праваслаўны фестываль "Далонька" праходзіць у Мінску

17 лістапада - Міжнародны дзень неданошаных дзяцей

Фестывалі, майстар-класы, экскурсіі: у Беларусі ў разгары школьныя канікулы

Тыдзень бацькоўскай любові: як у Беларусі ўмацоўваюць традыцыі бацькоўства

