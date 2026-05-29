3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Культурная программа и масштабный автопробег: подготовку к XIII Форуму регионов обсудили в Минске
Ход подготовки к XIII Форуму регионов Беларуси и России обсудили 29 мая в Совете Республики на совместном заседании оргкомитетов.
25 и 26 июня белорусская столица и Минская область станут главными площадками союзной интеграции.
В первый день пройдет 10 тематических секций: от промкооперации до здравоохранения. Во второй день состоятся встреча спикеров парламентов с губернаторами и пленарное заседание.
На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Гостей также ждет выставка достижений в "БелЭкспо" и яркая культурная программа.
По результатам заседания оргкомитетов стороны приняли решение о проведении масштабного автопробега. Он будет посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны и формированию народного ополчения.
"И этим автопробегом мы хотим напомнить о подвиге нашего народа, - рассказал депутат Московской городской думы Алексей Шапошников. - 25 июня с площади Победы будет дан старт. Автопробег затронет все регионы Беларуси. Более 22 мероприятий пройдет по маршруту следования. 25-го стартуем в Минске, 26-го мы уже будем в Бресте и дальше двигаемся по маршруту".
Игорь Брилевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Деньги любят тишину, поэтому инсайдерскую информацию мы пока раскрывать не будем. Могу сказать одно: очень большой интерес к форуму. Постоянно идет работа над формированием нового пакета деловых контрактов. И лично у меня нет никаких сомнений, что сумма заключенных соглашений будет превышать прошлогоднюю. Тогда на Форуме регионов, напомню, было заключено соглашений на 900 млн белорусских рублей".
За годы проведения Форум регионов стал образцом диалоговой площадки для обсуждения широкого куга перспективных направлений белорусско-российского сотрудничества и инициатив.