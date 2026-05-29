Культурная программа и масштабный автопробег: подготовку к XIII Форуму регионов обсудили в Минске

Ход подготовки к XIII Форуму регионов Беларуси и России обсудили 29 мая в Совете Республики на совместном заседании оргкомитетов.

25 и 26 июня белорусская столица и Минская область станут главными площадками союзной интеграции.

В первый день пройдет 10 тематических секций: от промкооперации до здравоохранения. Во второй день состоятся встреча спикеров парламентов с губернаторами и пленарное заседание.

На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Гостей также ждет выставка достижений в "БелЭкспо" и яркая культурная программа.

По результатам заседания оргкомитетов стороны приняли решение о проведении масштабного автопробега. Он будет посвящен 85-летию начала Великой Отечественной войны и формированию народного ополчения.

Депутат Московской городской думы Алексей Шапошников

"И этим автопробегом мы хотим напомнить о подвиге нашего народа, - рассказал депутат Московской городской думы Алексей Шапошников. - 25 июня с площади Победы будет дан старт. Автопробег затронет все регионы Беларуси. Более 22 мероприятий пройдет по маршруту следования. 25-го стартуем в Минске, 26-го мы уже будем в Бресте и дальше двигаемся по маршруту".

Игорь Брилевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси

Игорь Брилевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Деньги любят тишину, поэтому инсайдерскую информацию мы пока раскрывать не будем. Могу сказать одно: очень большой интерес к форуму. Постоянно идет работа над формированием нового пакета деловых контрактов. И лично у меня нет никаких сомнений, что сумма заключенных соглашений будет превышать прошлогоднюю. Тогда на Форуме регионов, напомню, было заключено соглашений на 900 млн белорусских рублей".