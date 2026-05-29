"Беларус", которого знает весь мир: как МТЗ удается держать марку на протяжении 80 лет

На Минском тракторном заводе насчитывается 50 цехов, и каждый из них является важным звеном в большой цепи, ведущей к готовой продукции - белорусскому трактору. На предприятии работают 14 тыс. человек, и треть из них составляют прекрасные дамы.

У каждой свой путь на производство и свой трудовой стаж в стенах гиганта. МТЗ - настоящий промышленный город в белорусской столице. Только вдумайтесь: он занимает площадь более 150 га.

На завод маляр цеха отделки и окраски тракторов ОАО "МТЗ" - управляющая компания "МТЗ-ХОЛДИНГА" Оксана Лоськова пришла сразу после училища в 18 лет. Сейчас уже трудовой стаж женщины - 30 лет. Работает до сих пор в одном цеху. Кроме нее, на предприятии трудится брат, а до выхода на пенсию работали отец и мать Оксаны.

Производство тракторов "Беларус"

Оксана Лоськова отвечает за товарный вид трактора, ведь без наведения лоска машину не продашь. Да, многие детали уже окрашивают и в других цехах, но во время сборки не избежать некоторых повреждений, однако от опытного взгляда профессионалов ничего не скроется. В среднем за смену дошлифовывают не менее 70 тракторов.

Сегодня на предприятии разработано свыше 60 базовых моделей тракторов, а с учетом различных модификаций - и вовсе 200 версий. Конечно, гордятся каждой моделью, но благодаря одной из них предприятие и Беларусь знают на пяти континентах - это "Беларус 80/82". Его серийный выпуск начался в 1974 году, а модернизированная версия этого трактора выпускается до сих пор, потому что эту легенду охотно покупают аграрии всего мира, да и сам завод тоже уже стал точкой притяжения для рабочих из разных стран. Например, маляр механического цеха № 2 ОАО "МТЗ" - управляющая компания "МТЗ-ХОЛДИНГА" Амината Мама Конте приехала из Мали, уже два года живет в Беларуси.

Амината Мама Конте

На МТЗ научат работать каждого, кто готов браться за дело, ведь работа делается на результат. Чтобы держать марку среди конкурентов, нужно быстро осваивать новые решения.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ" - управляющая компания "МТЗ-ХОЛДИНГА":

"В последнее время путь внедрения сокращается максимально. Если в советское время на внедрение модели уходили годы (надо было пройти жесткую систему гостирования, прохождения ресурсных видов испытаний, испытаний на долговечность), то сейчас современные системы моделирования и конструирования позволяют это делать в интерактивном режиме, и Минский тракторный завод активно занимается внедрением таких систем для максимального снижения временных затрат от разработки до постановки изделия на производство".

А начинал свой путь МТЗ 29 мая 1946 года. Страна была разрушена после Великой Отечественной войны, и нужно было ее восстанавливать, а людям давать работу, поэтому приняли решение строить в Минске крупное промышленное предприятие. Самым первым продуктом, выпущенным на МТЗ, стал болотный плуг. Позже начали выпускать гусеничные тракторы, колесные машины - тракторы "Беларус".

Первым продуктом, выпущенным на МТЗ, стал болотный плуг

Завод входит в восьмерку крупнейших мировых производителей сельхозтехники, и это несмотря на то, что конкуренция только усиливается. К тому же белорусский гигант является лидером по производству и реализации колесных сельскохозяйственных тракторов на территории СНГ. У него не менее 75 %.

До 7 % продукции МТЗ остается на внутреннем рынке. Остальное - внешние продажи. 53,5 % экспорта идет на российский рынок, где на базе дилерских центров тракторного завода открываются мультибрендовые центры, которые пополняются техникой и от других белорусских производителей.

В 2025 году впервые белорусские тракторы в количестве 1,2 тыс. поехали в Нигерию. В 2026 году партия будет еще больше. Растет парк белорусской техники и в Зимбабве. В 2026-м он пополнится еще на 1,4 тыс. машин. Там увидели, что техника и технологии дают хороший урожай и обеспечивают страну зерном.

Трактор "Беларус 1025.3"

"Белорусские тракторы захватили, можно сказать, всю планету, потому что это качественная и необходимая продукция. Очень востребованы электротракторы, которые сейчас пользуются большим спросом. Производство не стоит на месте, идет постоянное развитие и разработка новых тракторов", - рассказала термист на установках ТВЧ ОАО "МТЗ" - управляющая компания "МТЗ-ХОЛДИНГА" Жанна Гришина.

С помощью тракторов пашут, копают, косят, орошают поля, засевают их и собирают урожай (убирают хлопок). Используют их не только аграрии, но и строители, коммунальные и дорожные службы. Огромное количество навесного оборудования дает возможность выполнить любой заказ. Покупателей слышат и готовы выполнять и отправлять любые объемы по разным адресам.

Белорусские тракторы обрабатывают почву на пяти континентах. Что касается внутреннего рынка, то доля МТЗ составляет не менее 90 %. Это значит, что на каждом поле работают "Беларусы". Как итог, в Беларуси собирают внушительные урожаи (в 2025 году собрали свыше 11 млн т зерна). И это огромная заслуга в том числе белорусского трактора и большого коллектива МТЗ.

Трактор "Беларус-5425"

Минский тракторный завод, обновляя модельный ряд техники, делает акцент на двух главных задачах - повышение надежности тракторов и кардинальное улучшение условий для механизаторов. И вот накануне своего юбилея завод презентовал свежую модель - трактор "Беларус-5425". Энергонасыщенную машину показали Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Этот трактор создан в основном на белорусских комплектующих. Почти 77 % - собственное производство МТЗ. Еще около 16 % - от других белорусских предприятий. С Минским моторным заводом сейчас ведется работа и по применению отечественного двигателя. Да, процент локализации производства постоянно повышается.

"Беларус-5425" - самый большой белорусский трактор. Он имеет 8-й тяговый класс, а двигатель выдает 542 лошадиные силы. Машина оснащена автоматической системой вождения. Кстати, бак разработан тоже самый огромный, на 900 л, поэтому трактор может работать 10 часов подряд.

Сейчас модель проходит испытания. После доработок трактор планируют запустить в серию, а затем мощные машины от МТЗ придут в хозяйство. Такая техника нужна для работы широкозахватными агрегатами и обработки полей в оптимальные сроки.

кукольные модели тракторов "Беларус"

А еще МТЗ освоил выпуск нетипичных товаров для машиностроительного предприятия - колун и хозяйственный топор. Есть и своя большая линейка брендированной одежды (кепки, майки, другие сувениры) и не только.

Тарас Мурог:

"Будем расширять линейку различной специальной техники. Принципиальная задача занять те ниши, где до сих пор продукция импортируется. Это, например, небольшие рубильные машинки, кустоизмельчители. Будем заниматься всем, что вызывает интерес у клиента и потребителя. Будем удивлять как в большом сегменте, так и в малой спецтехнике".

Тарас Мурог

Сегодня ОАО "Минский тракторный завод" является управляющей компанией холдинга "МТЗ-ХОЛДИНГ", который был зарегистрирован в августе 2014 года. Кроме головного предприятия, в этой структуре находится 14 открытых акционерных обществ. Флагман белорусского машиностроения обеспечивает полный цикл производства и постоянно работает над улучшением качества каждой детали.

А еще рядом со всеми прекрасными дамами Минского тракторного завода всегда находится надежное мужское плечо. И это тоже слагаемое успеха длиною в 80 лет. Девиз юбилейного года - "80 лет. Движение вперед - от 50 до 500". Очередной отрезок пройден, и начинается новый путь развития.

Почему технику Минского тракторного завода считают самой надежной, какие новинки представило предприятие и какие перспективы строит завод, об этом и не только смотрите подробнее в специальном репортаже.