В хоккей играют настоящие мужчины: жлобинскому "Металлургу" 20 лет
"Металлург" отмечает юбилей - 20 лет. Вообще "волки" возникли на хоккейной карте Синеокой еще в середине 1980-х. Первая жлобинская дружина "Белсталь" выступала на открытой площадке. А ледовый дворец в городе был построен только спустя 10 лет. Именно появление комплекса вернуло красно-синих в игру.
"Металлург" - пятикратный чемпион Беларуси. Стоит отметить и работу жлобинской "кузницы кадров", которая воспитала, например, Пинчука, Кузнецова, Борикова, Левшунова.
Отличным подарком клубу станет обновление Ледового дворца. В новом сезоне Экстралиги хоккеисты будут выступать на площадке "канадского" размера. О ближайших планах в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал директор "Металлурга" Андрей Павлович.
"Металлург" - одна из сильнейших команд чемпионата страны. Так, "сталевары" вскидывали над головой Кубок Президента четырежды за последние пять сезонов. Также в 2011 году жлобинчане забрали Кубок Руслана Салея.