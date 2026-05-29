В Минске проходит главное медийное событие года - церемония вручения наград конкурса "Телевершина"

XVI Национальный телевизионный конкурс "Телевершина" - это событие, которого ждали два года. 29 мая будут названы лучшие из лучших. В нынешнем году конкуренция жаркая: 249 заявок, 25 номинаций, 75 лауреатов и победителей и всего один обладатель Гран-при.

Идут последние приготовления к церемонии вручения наград Национального телевизионного конкурса "Телевершина": телеоператоры проверяют свет, камеры, организаторы сверяются со сценарием. Ну и, конечно, по всем канонам жанра телепремии красная дорожка уже готова встречать главных звезд - тех людей, которых смотрят тысячи белорусов по всей стране. Это ведущие, репортеры, режиссеры, операторы - в общем, все сотрудники большой медиакухни.