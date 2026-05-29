Непогода бросает вызов: пятый сезон шоу "Герои" пройдет на открытой площадке
Стартовали съемки главного экстремального шоу Беларуси - "Герои". Это совместный проект Президентского спортивного клуба и Белтелерадиокомпании. За звание героя поборются 10 детских команд из 8 стран.
Впервые за пять сезонов съемки проходят на природе. Участникам необходимо будет пройти более 20 испытаний за семь дней - это настоящий вызов.
Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба: "Четыре полноценных сезона мы проводили съемки в закрытом помещении. Тот опыт, который мы накопили, дал возможность рискнуть и выйти на натуральную съемку. Для чего? Мы прекрасно понимаем: изменение погодных условий нам на руку, это усложнит этапы, которые в этом сезоне практически все новые. Пятый сезон будет кардинально отличаться от предыдущих, которые тоже были интересны нашим телезрителям".
Наблюдать за непростым путем участников телезрители смогут уже этой осенью. И, конечно, совсем скоро начнутся съемки взрослой версии.