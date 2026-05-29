Украина не готова к вступлению в ЕС, заявил глава польского режима. К таким словам его подтолкнуло решение Зеленского присвоить украинскому подразделению почетное наименование "имени героев УПА" (Украинской повстанческой армии. - Прим. ред.).

Кароль Навроцкий сказал, что возмущен, и, более того, предложил лишить главаря Банковой ордена Белого орла - высшей госнаграды Польши. Навроцкий обещал вынести данный вопрос на рассмотрение 8 июня. Награда была вручена Зеленскому в 2023 году Дудой.

"К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи", - заявил Навроцкий.

Решение Зеленского присвоить украинскому подразделению наименование "имени героев Украинской повстанческой армии" уже вызвало бурю негодования в Польше. Свое возмущение выразили оппозиционные политики и чиновник. Глава польского Минобороны указал, что действия Зеленского бьют по надеждам на уважение к Польше за оказанную ею помощь.