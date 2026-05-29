Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Программа "Компот" телерадиокомпании "Витебск" - лучшая среди детских и юношеских программ

Программа "Компот" телерадиокомпании "Витебск" - лучшая среди детских и юношеских программ

Церемония вручения наград ХVI Национального телевизионного конкурса "Телевершина" проходит в Минске.

Лучшим спортивным проектом стал "История одной победы" телеканала "Беларусь 5" Белтелерадиокомпании.

Лучшей программой-интервью признали "100 вопросов взрослому" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшей авторской телепрограммой признана рубрика "Время Первого" НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшей утренней информационно-развлекательной телепрограммой признана "Добрай раніцы, Беларусь!" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Победителем в номинации "Общественно-политическая (публицистическая) программа" стал цикл телефильмов "Время выбрало нас" (телеканал "Первый информационный").

Разделы:

Общество

Теги:

ТелевершинаСМИ