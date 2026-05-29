Лучшим региональным телепроектом признали проект "Время выбрало нас" телерадиокомпании "Брест"

Церемония вручения наград ХVI Национального телевизионного конкурса "Телевершина" проходит в Минске.

Лучшим региональным телепроектом стал проект "Время выбрало нас" телерадиокомпании "Брест".

Лучшим телевизионным проектом, представленным в сети Интернет, стали "Тренды" НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма "Первый информационный").

Программа "Компот" телерадиокомпании "Витебск" - лучшая среди детских, юношеских программ.

Лучшим спортивным проектом стала "История одной победы" телеканала "Беларусь 5" Белтелерадиокомпании.

Лучшей программой-интервью признали "100 вопросов взрослому" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшей авторской телепрограммой признана "Время Первого" НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Лучшей утренней информационно-развлекательной телепрограммой признана "Добрай раніцы, Беларусь!" Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь (телепрограмма "Беларусь 1").

Победителем в номинации "Общественно-политическая (публицистическая) программа" стал цикл телефильмов "Время выбрало нас" (телеканал "Первый информационный").

