Представители 8 стран пройдут более 20 испытаний на шоу "Герои"

Начались съемки главного экстремального шоу Беларуси - "Герои". Это совместный проект Президентского спортивного клуба и Белтелерадиокомпании. За звание героя поборются 10 детских команд из 8 стран. Это будет настоящий вызов, и прежде всего для каждого из участников.

Пожалуй, впервые за 5 сезонов самый экстремальный проект на белорусском телевидении вышел за рамки - съемки пройдут не на площадке "Минск-Арены", а на лоне природы.

И хотя погода не радует, для наших героев это точно не помеха - поддержка команды согревает.

География участников с каждым сезоном расширяется. На этот раз в испытаниях проверят себя представители 8 стран: России, Китая, Азербайджана, Кении, Турции, Словакии, Болгарии и, конечно же, Беларуси. И каждый будет стремиться к победе.

Поддержат ребят новые ведущие, которых будет трое: Виктория Поплевченкова, Никита Белько, имя еще одного пока держится в секрете.

В этом году увеличили площадку вдвое, задействовали десятки камер, чтобы не упустить ни один кадр и показать искренние эмоции участников.

20 испытаний в течение 7 дней - это настоящий вызов.