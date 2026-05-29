Для защиты клиентов: белорусские банки с 1 июля внедрят технологию "цифрового отпечатка устройства"

Все банки Беларуси перейдут на использование технологии сбора и анализа "цифрового отпечатка устройства" в онлайн-каналах обслуживания с 1 июля. В Беларусбанке пояснили механизм действия новой антифрод-системы, сообщает агентство "Минск-Новости".

"Цифровой отпечаток" - это индивидуальный набор технических характеристик девайса, включающий сведения о модели, версии операционной системы, параметрах браузера и данные о местоположении. При каждом входе в мобильное приложение или интернет-банк система будет сопоставлять текущий отпечаток устройства с эталонным образцом.

Если злоумышленник попытается получить доступ к чужому аккаунту с иного гаджета, располагая даже логином и паролем, система зафиксирует несовпадение и пресечет подозрительную операцию. Попытки скрыть истинную геолокацию с помощью специализированных программ также будут обнаружены - остальные параметры устройства не совпадут с эталоном.

В Беларусбанке подчеркнули, что число устройств, которые клиент вправе использовать для входа, ничем не ограничено: эталонных образцов может насчитываться несколько. Указанные меры позволят своевременно выявлять и пресекать несанкционированные платежи и переводы, обеспечивая сохранность средств.

Каких-либо дополнительных действий от пользователей не потребуется: при первом посещении онлайн-каналов система самостоятельно запросит необходимые разрешения. Достаточно следовать подсказкам на экране, чтобы активировать дополнительный уровень защиты.