Для защиты клиентов: белорусские банки с 1 июля внедрят технологию "цифрового отпечатка устройства"
Все банки Беларуси перейдут на использование технологии сбора и анализа "цифрового отпечатка устройства" в онлайн-каналах обслуживания с 1 июля. В Беларусбанке пояснили механизм действия новой антифрод-системы, сообщает агентство "Минск-Новости".
"Цифровой отпечаток" - это индивидуальный набор технических характеристик девайса, включающий сведения о модели, версии операционной системы, параметрах браузера и данные о местоположении. При каждом входе в мобильное приложение или интернет-банк система будет сопоставлять текущий отпечаток устройства с эталонным образцом.
Если злоумышленник попытается получить доступ к чужому аккаунту с иного гаджета, располагая даже логином и паролем, система зафиксирует несовпадение и пресечет подозрительную операцию. Попытки скрыть истинную геолокацию с помощью специализированных программ также будут обнаружены - остальные параметры устройства не совпадут с эталоном.
В Беларусбанке подчеркнули, что число устройств, которые клиент вправе использовать для входа, ничем не ограничено: эталонных образцов может насчитываться несколько. Указанные меры позволят своевременно выявлять и пресекать несанкционированные платежи и переводы, обеспечивая сохранность средств.
Каких-либо дополнительных действий от пользователей не потребуется: при первом посещении онлайн-каналов система самостоятельно запросит необходимые разрешения. Достаточно следовать подсказкам на экране, чтобы активировать дополнительный уровень защиты.
Банк гарантирует, что собираемые данные применяются исключительно для противодействия мошенничеству. Сведения о геолокации не раскрываются третьим лицам, а цифровые отпечатки устройств сохраняются в зашифрованном виде в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.