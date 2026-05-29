Трамп: Окончательное решение по Ирану будет принято в ближайшее время

В ближайшее время будет принято окончательное решение по ситуации с Ираном, сообщил президент США. В своей соцсети он указал, что Иран должен навсегда отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив для судоходства. Сделка подразумевает разминирование пролива и снятие блокады. Оплата за проход судов взиматься не будет.