Литва ввела в эксплуатацию очередной военный объект за 1 млн евро

Минобороны Литвы отчиталось о готовности очередного военного объекта. На военном полигоне Руднинкай закончили возведение комплекса для стрельбы из противотанкового оружия. Подписан акт о завершении работ на сумму более 1 млн евро.

Как заявил министр обороны балтийской республики, созданы условия для тренировок литовских военных, а также немецкой бригады и солдат союзников. Стрелковый комплекс состоит из двух огневых позиций, наблюдательной вышки, защитной насыпи. Также имеется укрытие для подразделения и автостоянка.