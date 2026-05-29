3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
Лукашенко: Днями в Минск приедет доверенное лицо Макрона
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о скором приезде в Минск доверенного лица Президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом главы государств договорились в ходе телефонного разговора 24 мая, рассказал белорусский лидер, сообщила БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал о просьбе со стороны французского коллеги: "Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем - это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Господин Президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?"
Президент на данную просьбу ответил согласием: "Я говорю: "Пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо".
"Днями буквально - в понедельник-вторник (не помню) - этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (Президент Франции. - Прим. БЕЛТА) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. - Прим. БЕЛТА) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют".