Сергеенко изучил опыт одного из преуспевающих хозяйств в Бешенковичском районе

Как в сельском хозяйстве реализуются проекты с участием частного капитала на примере Бешенковичского района изучил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

Он посетил предприятие "Сущево-Агро", где за несколько лет удалось вывести производство на высокий уровень. Хозяйство расширило свои сельхозугодья до 13 тыс. га, 8 тыс. из которых используются в севообороте. Также здесь обновили поголовье скота и увеличили надои.

"В 2022 году была приобретена площадка в Клещино Бешенковичского района, в 2023-м была приобретена площадка в Осиповичском районе и год назад - 28 мая 2025 года - мы взяли площадку Свитино "ВМК-Агро". Сегодня это площадка Верховье ООО "Сущево-Агро". Сегодня мы получаем продукты животноводства - молоко и мясо и продукцию растениеводства, которая используется нами для нашего скота, для стабильной работы нашего предприятия", - рассказал замдиректора ООО "Сущево-Агро" Александр Шары.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:

"На той же самой базе, с теми же людьми, но несколько обновив именно поголовье коров, добиваются реальных результатов. Сегодня надои составляют на одном комплексе 22, на втором 24 кг сутки. В прошлом году предприятие получило прибыль в 3 млн рублей. Соответственно, заработная плата у тех людей, которые здесь работают, свыше 2 тыс. рублей. И самое главное, что есть перспективы дальнейшего развития здесь и на других территориях".