Лукашенко рассказал, зачем ему звонил французский лидер

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности своего недавнего телефонного разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующие заявления глава государства сделал в Астане, отвечая на вопросы журналистов.

Беседа глав государств состоялась 24 мая по инициативе французской стороны, после чего появились различные версии. Вплоть до того, что Эммануэль Макрон звонил, чтобы якобы предостеречь от вступления в войну.

"Нет, об этом речь шла. Но чтобы кто-то меня... Эммануэль Макрон хорошо меня знает, что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю, а что потом, в отличие от них", - отметил глава государства.

"Это был такой дружеский, хороший, хоть и длинный (час сорок) разговор. Вспоминали и наши разговоры раньше и так далее. Но чтобы кто-то меня принуждал, заставлял - нет", - рассказал Александр Лукашенко журналистам.

О войне и путях для мирного диалога

Что касается Эммануэля Макрона - Президента Франции - об этом шла речь. Но в таком плане: "Александр Григорьевич (мне удивительно, как он это выговаривает), вот есть информация, что вы хотите вступить в войну".

Александр Лукашенко рассказал, какова была его реакция на этот вопрос: "Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?"

Президент Франции в ответ упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил. "Вот, вы провели ядерную тренировку с Владимиром Владимировичем, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную. Вы что, хотите применить ядерное оружие?" - передал глава белорусского государства слова своего французского коллеги. - Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае - если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все".

Александр Лукашенко продолжил: "И, чем закончили, - главное: закончили Украиной и последствиями, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же, говорит, понимаете, что мы вынуждены будем отвечать? Я говорю: "Вам не отвечать надо, а стремиться к миру". - А мы стремимся. Я говорю: "Если бы вы стремились к миру, то вы бы, будучи на "сходке" в Ереване (в мае текущего года на саммите Европейского политического сообщества. - Прим. ред.). Ну, в Москву, может, вам и не очень - приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим. ред.) вас встретили в Минске". Ну вот так, шутя. Он говорит: "Я не исключаю этой встречи". Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить".

О роли нынешнего аксакала среди политиков в ЕС

В ответ на соответствующее предложение Эммануэль Макрон ответил, что надо еще посоветоваться в Европейском союзе. Президент же Беларуси в разговоре подчеркнул, что именно нынешний Президент Франции в данном случае должен быть мотором соответствующего процесса. "Я говорю: подожди, ты - аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц - молодой совсем политик. Стармер - тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. В Италии вообще женщина премьер-министр. Что вы, хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты - аксакал, начинай шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос".

"Вот тема вокруг этого крутилась", - добавил глава государства.

О безопасности в Европе и едином мнении на этот счет

По словам Александра Лукашенко, сопутствующих вопросов "было море". "И о переговорах США с нами. Вскользь затронули этот вопрос", - поделился он дополнительными подробностями.

Президент рассказал, что также обсуждалась тема безопасности в Европе: "Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, еще чему-то. А мы должны решать эти вопросы. Потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине - это вопрос Европы. Правильно говорит. И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, знаете, как дохлых котят возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы".

О направлении в Минск доверенного лица Макрона

Александр Лукашенко также рассказал журналистам о просьбе со стороны французского коллеги: "Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем - это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Господин Президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?"

Президент на данную просьбу ответил согласием: "Я говорю: пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо".

"Днями буквально - в понедельник-вторник (не помню) - этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (Президент Франции. - Прим. ред.) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом. - Прим. ред.) серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют".

О возможностях для нормализации отношений и белорусском калии

В заключение, рассказал Александр Лукашенко, Президент Франции спросил: "Что я могу, и мы в Европейском союзе можем сделать для нормализации отношений с Беларусью?"

"Я говорю: "Слушай, это больше, чем известно, всем". - Ну, вот, калийные там удобрения… (слова Макрона. - Прим. ред.). Он там еще что-то назвал, - передал детали беседы глава государства. - Я говорю: "Да господь с тобой! Сегодня калий в цене подскочил - минеральные удобрения. Все объемы законтрактованы, и если б кому-то поставлять, у нас сегодня нет ни одной (свободной. - Прим. ред.) тонны минеральных удобрений. Не только калийных. Фосфорных, азотных - они все уже под контрактами и по хорошей цене".

Александр Лукашенко в ответе на вопрос журналистов подчеркнул, что Беларусь уже переориентировала поставки удобрений и в целом не испытывает в этом отношении каких-либо проблем. "Поэтому для нас калий… Ну, это с подачи наших там "тихушек - лахушек" - этих беглых. Они им все: "Вот, калий, и все!" - отметил Президент.